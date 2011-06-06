Бессмертный: посольство Украины в Беларуси может возглавить Тихонов

Посольство Украины в Беларуси может возглавить экс-вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ, уволенный Президентом за срыв реформ в области жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" (№89 от 6 июня) заявил экс-посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос о возможном назначении на эту должность В.ТИХОНОВА.

"У меня такая же информация. Ее подтвердили мне источники, целиком заслуживающие доверия". - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.