Минрегионстрой предлагает сократить срок установления тарифов на ЖКУ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает упростить и сократить срок процедуры установления органами местного самоуправления тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно процедуры установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги», размещенном на официальном сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является обеспечение безубыточной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для постепенного приведения тарифов к экономически обоснованному уровню и создание равных условий для субъектов хозяйствования в сфере жилищно-коммунальных услуг независимо от того, кем осуществляется регулирование их деятельности.

Законопроектом предлагается уменьшить на 20 дней срок, на протяжении которого потребитель ЖКУ уведомляется исполнителем/производителем об изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также отнести акты органов местного самоуправления к таким, на которые не распространяется государственная регуляторная политика.

В пояснительной записке отмечается, что сегодня на практике срок, необходимый для ввода в действие регуляторного акта по установлению тарифов на ЖКУ, состоит из: осуществления расчетов экономически обоснованных расходов на производство услуг и согласования их с территориальными органами Госценинспекции – до одного месяца; подготовки органом местного самоуправления проекта регуляторного акта и анализа его регуляторного влияния – до одного месяца; обнародования проекта регуляторного акта – не меньше одного месяца; уведомления потребителей об изменении стоимости услуг – не менее одного месяца.

Таким образом, для пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо несколько месяцев, что делает невозможным их одновременную корректировку со сменой стоимости составляющих тарифа.

При этом законопроектом определено, что порядок доведения до потребителей информации и учет позиций территориальных общин по изменению тарифов, их структуры, обоснования необходимости изменения тарифов, перечня жилищно-коммунальных услуг разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.