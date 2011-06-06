В Новой Каховке коммунальщики насчитывали плату за услуги, которые финансировались из бюджета

В Новой Каховке Херсонской области руководители коммунального предприятия безосновательно насчитывали жителям домов плату за услуги, которые финансировались из городского бюджета

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, должностные лица Новокаховского коммунального предприятия на протяжении 2010-2011 гг. к тарифу на оплату коммунальных услуг безосновательно включили услуги по текущему ремонту кровли жилых домов, тогда как указанные услуги финансировались за счет средств местного бюджета.

Коммунальщики незаконно получили от населения как платежи за коммунальные услуги денежные средства на общую сумму свыше 310 тыс. грн.

Прокуратурой в отношении руководителей КП возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог).