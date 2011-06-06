В Украине в 2010 году жилье получили 11 тыс. семей, пребывающих на квартучете

В Украине в 2010 году жилье получили 11 тыс. семей, пребывающих на квартирном учете. Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, в прошлом году на квартирном учете находилось 1 млн. 139 тыс. семей и одиноких граждан.

В Госстате напомнили, что в прошлом году общая площадь жилого фонда составила 1079,54 млн. кв. м, на одного жителя приходилось 23,3 кв. м.

В Украине насчитывается 193 224 квартиры, из которых 3 719 однокомнатных, 7 156 двухкомнатных, 6 355 трехкомнатных и 2 054 четырехкомнатных и больше квартир.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году жилье получили 11 тыс. семей, пребывающих на квартирном учете.