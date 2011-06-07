В Тернопольской области уровень оплаты населением ЖКУ составил 146,7%

В Тернопольской области в апреле 2011 года уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг составил 146,7% начисленных сумм.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Тернопольском областном управлении статистики, в целом в январе-апреле жители области, включая погашение долгов предыдущих периодов, оплатили 277,7 млн. грн. (102% начисленных сумм). По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году это на 30,3% (или на 64,6 млн. грн.) больше.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в апреле 2011 года с учетом электроэнергии из расчета 100 кВт/год составляли 356,2 грн., в апреле 2010 года – 280,1 грн.

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле по сравнению с мартом 2011 года уменьшилась на 17,4% и на 1 мая текущего года составляла 91,5 млн. грн. Уменьшение задолженности наблюдалось во всех районах области и в Тернополе.