В Харьковской области в апреле долги населения за ЖКУ снизились на 3%

Задолженность населения Харьковской области по оплате услуг ЖКХ в апреле уменьшилась на 3,2% и на начало мая составила 1422,2 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в Харьковской области, за январь-апрель 2011 г. население области уплатило за жилищно-коммунальные услуги 1290,7 млн. грн. – 93,4% начисленной за этот период суммы.

За электроэнергию в отчетный период население области уплатило 167,3 млн. грн. – 125,3% начисленной за этот период суммы. На начало мая задолженность по оплате электроэнергии составила 178,0 млн. грн.

Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,1 месяца. В апреле имели долг за 3 месяца и больше: за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 67,0% владельцев лицевых счетов, газоснабжение - 31,7%, содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 24,7%, централизованное водоснабжение и водоотвод - 13,8%, вывоз бытовых отходов - 9,6%.

Наибольшая сумма долга за ЖКУ приходится на жителей Харькова. Так, на начало мая 2011 г. население областного центра имело долг в сумме 1119,7 млн. грн. (78,7% от суммы долга по области).