Строительство стадиона во Львове к Евро-2012 ведется по графику - Колесников

Строительство стадиона во Львове проходит в полном соответствии со сроками, приемлемыми для УЕФА.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал сегодня во время визита во Львов вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в ходе посещения стадиона.

По словам вице-премьер-министра, хотя стадион во Львове начали строить еще в 2008 году, лишь в 2010-2011 годах работы, в отличие от предыдущих периодов, проводятся с соблюдением четкого графика.

«Наиболее болезненная точка преодолена, сложные технические работы выполнены. Сейчас все работы выполняются в срок, и уже осенью стадион будет сдан. Поэтому мы фактически можем переходить к выбору артистов, открывать спортивную арену», - сказал он.

Б. КОЛЕСНИКОВ поблагодарил строителей, которые, по его словам, фактически «вытащили все работы». «Если транспорт, чтобы перевозить болельщиков, можно купить и за год, то стадион «купить» нельзя - это кропотливая работа», - подчеркнул он.

Сейчас общее состояние готовности стадиона (общестроительные работы без учета инфраструктуры) составляет 65%. Стоимость проекта — 2 млрд. 117,12 млн. грн., профинансировано 83,9%. После завершения всех работ это будет самый большой в Западной Европе стадион, который сможет принимать 33 тыс. 440 гостей.

Согласно сообщению, городские власти уже работают над тем, чтобы обеспечить транспортную развязку и удобное сообщение с городом, озеленить зону, прилегающую к стадиону.

Относительно названия будущей спортивной арены Львовщины Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что оно будет определено на основе открытого конкурса. Сдача объекта запланирована на октябрь этого года.

Вице-премьер-министр также проверил ход работ в Международном аэропорту «Львов», который включает реконструкцию аэродрома, строительство нового аэровокзала и реконструкцию существующего пассажирского терминала.

Согласно проекту, взлетно-посадочная полоса будет продлена на 795 м, и после реконструкции ее длина составит 3305 метров. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец ноября - начало декабря этого года. Новый аэровокзал с пропускной способностью до 2000 пассажиров в час будет соответствовать всем требованиям терминалов международных аэропортов. Его ввод в эксплуатацию - в декабре 2011 года.

Что касается подготовки автодорог междугороднего сообщения во Львовской области к Евро-2012, то на это предусмотрено 1 млрд. 342,97 млн. грн.

Сейчас ведутся работы по подготовке автомобильных дорог по направлениям: М-09 Львов-Рава Русская, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, подъезд к г. Трускавец и с.Схидныця через автомобильную дорогу Т-14- 02 Турка-Трускавец-Дрогобыч-Песочная, проводится понижение проезжей части автомобильной дороги Т-14-16 Львов-Пустомыты-Мединичи.

Для размещения болельщиков могут быть использованы: в г. Львове - 99 учреждений размещения с общим количеством номеров 5689, которые готовы разместить 14812 человек; во Львовской области - 274 заведения с общим количеством номеров 10 614, которые готовы разместить 21957 человек.

Кроме того, к Евро-2012 в 2011 году запланировано провести реконструкцию привокзальной территории железнодорожного вокзала «Львов», осуществить реконструкцию и капитальный ремонт 19 улиц общей протяженностью 46,2 км, строительство улицы Вернадского (первая очередь - 1,3 км), ул. Ряшевской (первая очередь - 3 км), ул. Княгини Ольги (4 км). Кроме этого в рамках обновления парка троллейбусов и автобусов в 2010 г. для нужд г. Львова закуплено 11 автобусов львовского производства на общую сумму 24,7 млн. грн. В 2011 г. запланировано приобретение 92 автобуса и 60 троллейбусов на общую сумму 275 млн. грн.