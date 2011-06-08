Колесников позитивно оценил подготовку Харьковской области к Евро-2012

Вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня в ходе визита в Харьков отметил, что благодаря слаженной работе областной государственной администрации, областного и Харьковского городского советов при поддержке центральных органов власти и в сотрудничестве с инвесторами вопросы завершения подготовки всей области к Евро-2012 решаются оперативно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, сегодня аэропорт «Харьков» успешно прошел тестирование на пропускную способность в соответствии с требованиями УЕФА (1300 пассажей в час). Согласно сообщению, сейчас уровень готовности Международного аэропорта «Харьков (Основа)» составляет 61%, а временного пассажирского терминала - 48%. Объект будет введен в эксплуатацию своевременно, согласно плану работ, в IV квартале 2011 года.

В целом в министерстве отмечают, что предварительные итоги подготовки Харьковского региона к Евро-2012 демонстрируют готовность провести футбольный турнир на должном уровне. В частности, об этом свидетельствуют организация и темпы работ на Южной железной дороге, подготовка дорожно-транспортного хозяйства, учреждений здравоохранения, объектов размещения, энергообеспечение Харькова и области. Также активно идет работа по информационной поддержке чемпионата Евро-2012, обучению стюардов и волонтеров и пр. В стадии строительства находится 11 гостиниц, 5 отелей, проводят работы по расширению номерного фонда.

Согласно требованиям УЕФА, в 2011 году завершатся работы по строительству и реконструкции спортивного комплекса КП «Областной спортивный комплекс «Металлист», современных тренировочных центров для команд - участниц финальной части чемпионата.

Всего по состоянию на 1 июня 2011 по объектам Евро-2012 в Харькове выполнено работ на общую сумму 5425,6 млн. грн., в частности, в 2011 году - на 965,2 млн. грн.