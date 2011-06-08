Целью реформ в ЖКХ является улучшение рейтинга Партии регионов – депутат Матчук

Народный депутат, член президиума «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК убежден, что объявленные властью намерения относительно так называемых реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются ничем иным, как попытками Партии регионов «улучшить свои ослабевшие рейтинги в собственных электоральных вотчинах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина».

В частности, по словам В.МАТЧУКА, речь идет о намерениях предусмотреть в государственном бюджете миллиарды гривен на то, чтобы ввести единые по всей стране тарифы с одновременным погашением разницы в тех регионах, где они объективно являются выше. Не менее интересной, по мнению депутата, является и предложение к началу отопительного сезона списать долги предприятиям ЖКХ и теплокоммунэнерго за газ и электроэнергию.

«Так уже произошло в нашей стране, что «объективно» жилищно-коммунальные тарифы являются выше в восточных регионах нашей страны. Тогда как, по официальным данным, по итогам отопительного сезона, наибольшие долги в абсолютном исчислении накопили именно теплокоммунэнерго Донецкой (около 2 млрд. грн.), Днепропетровской (около 2 млрд. грн.), Харьковской (около 1,5 млрд. грн.) и Луганской (свыше 0,7 млрд. грн.) областей», - заметил депутат.

По словам В.МАТЧУКА, его не удивит, если ведение осенью единых тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране приведет к тому, что одна - «неправильная» - в понимании Партии регионов часть Украины будет оплачивать жилищно-коммунальные льготы, которыми реально будет пользоваться другая - «правильная» - часть. «Это достаточно легко сделать на центральном уровне, например, за счет перекрестного субсидирования. Представим себе такую ситуацию, когда жителям Киева, центру и западу Украины по итогам выравнивания тарифов придется платить больше суммы, чем те, которые они платят сейчас, тогда как для населения востока и юга они будут уменьшены или даже они останутся на том же уровне», - подчеркнул В.МАТЧУК.

«И где здесь борьба за снижение себестоимости услуг? Где обещанная прозрачность формирования тарифов? И кто в очередной раз наживется на этих сделках?», - подчеркнул народный депутат.