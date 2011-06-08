Кабмин намерен сократить до 10 суток процедуру установления коммунальных тарифов

Кабинет министров Украины предлагает сократить срок процедуры установления органами местного самоуправления тарифов на жилищно-коммунальные услуги до 10 суток.

Об этом говорится в проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно процедуры установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги», внесенном на рассмотрение Верховной Рады Украины сегодня.

Так, указанным законопроектом предусматривается упростить и сократить срок процедуры установления органами местного самоуправления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в частности, путем уменьшения с 30 до 10 дней срока, на протяжении которого потребителю жилищно-коммунальных услуг сообщается исполнителем/производителем об изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также отнесения актов органов местного самоуправления, которыми устанавливаются цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги, к таким, на которые не распространяется государственная регуляторная политика.

При этом определено, что порядок доведения до потребителей информации и учета позиции территориальных общин относительно изменения тарифов, их структуры, обоснования необходимости изменения тарифов, перечня жилищно-коммунальных услуг разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.