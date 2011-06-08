UEFA уверена в своевременной подготовке Украины и Польши к Евро-2012

Варшава. Европейская футбольная федерация (UEFA) не сомневается, что Украина и Польша успеют подготовиться к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный секретарь UEFA Джани ИНФАНТИНО в Варшаве после встречи с польскими организаторами чемпионата.

„Мы знаем, что Польша и Украина будут готовы к Евро-2012, и ничто этому не угрожает”, - сказал он на конференции.

Польский министр спорта Адам ГЕРШ и председатель польской футбольной федерации (PZPN) Гжегож ЛЯТО, которые также принимали участие в пресс-конференции, заверили, что власти успеют достроить все стадионы к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, в конце мая польская DziennikGazetaPrawna написала, что Национальный стадион в Варшаве, где должен состояться матч открытия Евро 2012, может быть введен в эксплуатацию в феврале-марте следующего года, а не 30 июня этого года, как планировалось ранее.

Национальный центр спорта, который является заказчиком строительства стадиона, оценивает возможную задержку с достройкой объекта из-за обнаруженных недоработок в 3,5 месяца.

PZPN из-за задержки с введением в эксплуатацию стадиона в Гданьске отменил запланированный на начало июня на арене матч сборных Польши и Франции.

Справка УНИАН. Матчи Евро-2012, право организовывать которое Украина с Польшей выиграли в апреле 2007 года, будут проходить с 8 июня по 1 июля следующего года в 4 польских и 4 украинских городах.