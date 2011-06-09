Соглашение о реструктуризации долга за ЖКУ для субсидии отныне заключать не нужно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О реструктуризации задолженности за предоставленные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и коммунальные услуги, которые образовалась по состоянию на 1 декабря 2006 года» относительно механизма получения субсидий».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменения в статью 3 Закона Украины “О реструктуризации задолженности за предоставленные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и коммунальные услуги, которые образовалась по состоянию на 1 декабря 2006 года”.

Данным законом изымается норма, которой установлено, что для предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в случае наличия задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги, обязательным условием является заключение должником с предприятием - предоставителем жилищно-коммунальных услуг договора о реструктуризации этой задолженности.