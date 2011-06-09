Стоимость жилья на первичном рынке Киева в мае снизилась на 1,3%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в мае т.г. снизилась на 1,3% - до 13 079 грн./кв. м, сообщили УНИАН в информационно-аналитическом портале «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, средняя стоимость жилья эконом-класса в мае снизилась на 0,3% - до 9 861 грн./кв. м; бизнес-класса - на 1% - до 14 348 грн./кв. м; премиум-класса - на 1,8% - до 20 952 грн./кв. м.

При этом за год - с мая 2010 года - уровень цен на первичное жилье в Киеве снизился на 3%, в частности, жилье эконом-класса подешевело на 1,9%; бизнес-класса – на 1,8%; премиум-класса – на 7,9%.

По данным портала, предложение квартир в мае на рынке новостроек Киева увеличилось на 4,3% относительно апреля. Объем предложений квартир в общей площади и денежном выражении за месяц увеличился, соответственно, на 2,9% и 1,8%.

В структуре предложений первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 52%. Новостройки бизнес-класса составляют 32% от общего количества, премиум-класса - 16%.

Специалисты портала отметили, что в мае были возобновлены или начаты продажи квартир в 3-х новостройках эконом-класса и 3-х объектах бизнес-класса. Приостановлены либо прекращены продажи квартир в 2-х новостройках эконом-класса и 2-х объектах бизнес-класса.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализированы 139 новостроек, как введенных в эксплуатацию, так и со сроком ввода в первом квартале 2014 года, 60 компаний-операторов.