На строительстве терминала «D» в «Борисполе» выполнено 60% работ

По состоянию на июнь 2011 г. на строительстве терминала «D» в международном государственном аэропорту «Борисполь» выполнено 60% работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, терминальный комплекс «D» аэропорта, площадь которого составит 107 000 кв. м, после завершения работ станет крупнейшим в Украине. Он позволит увеличить конкурентоспособность главных воздушных ворот страны и расширит возможности на рынке внутренних и международных авиаперевозок. Впервые в Украине пассажирский терминал будет оборудован системой травелаторов (движущаяся бесступенчатая дорожка).

В зонах регистрации нового аэровокзального комплекса предусмотрено большое количество стоек регистрации (60 + 6 web-регистрации), пунктов контроля на авиабезопасность, кабин паспортного контроля, что позволит избежать очередей. Для удобства пассажиров будут установлены лифты, эскалаторы. В новом терминале будут созданы все условия для пребывания и обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями. Для этих целей предусмотрены пандусы и специальные лифты. Для VIP-пассажиров в галерее на первом и втором этажах будет размещен терминал с отдельным подъездом и парковочными местами.

Терминальный комплекс «D» будет оснащен 11 стационарными аэромостами с автоматизированной системой докирования (для посадки/высадки), которые позволят принимать 6 крупных (класса «Боинг 747») и 5 небольших (класса «Боинг 737») самолетов. В перспективе возможна достройка галереи терминала в северном и южном направлениях и установка двух дополнительных аэромостов.

Обслуживание и парковка воздушных судов будут осуществляться на новом перроне площадью 183 000 кв. м, который будет принимать до 25 воздушных судов кода «С». Перрон оснащен системой централизованной заправки самолетов, что позволит заправлять судна прямо на стоянке со скоростью до 2 тонн в минуту.

Система обработки багажа предусматривает 5 уровней контроля на авиационную безопасность. Отдельное помещение будет выделено для работы со взрывоопасными веществами. Пропускная способность системы обработки багажа - более 3000 единиц в час. Длина багажной ленты - 10 км.

Напомним, реализация проекта строительства нового терминала «D» началась в ноябре 2008 г. Запланированная дата завершения строительства - IV квартал 2011 г. Ориентировочная дата операционной готовности - весна 2012 г.