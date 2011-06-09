В этом году в Украине будет ведено в эксплуатацию 1 500 км дорог – "Укравтодор"

В текущем году в Украине будет ведено в эксплуатацию 1 500 км дорог общего пользования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Государственного агентства автомобильных дорог Владимир ДЕМИШКАН.

По его словам, "Укравтодору" на строительство и капитальный ремонт дорог общегосударственного значения выделено 4,8 млрд. грн., в том числе 2,6 млрд. грн. – на строительство и ремонт дорог в рамках подготовки к Евро-2012.

«Есть проблемы, которые пересекаются с вопросами выполнения работ на коммунальных дорогах. Это касается тендерных процедур, которые задерживают работу», - сказал В.ДЕМИШКАН.

Он отметил, что правительством приняты решения, которые в ближайшее время урегулируют эти вопросы.

В частности, В.ДЕМИШКАН сообщил, что в июне-августе будет введено в эксплуатацию много объектов: развязка в Житомирской области, подъезды к городу Киеву, также автодороги в направлении Москвы, транспортные развязки в Одесской области и другие объекты.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Украине было открыто движение автомобильного транспорта на построенных и отремонтированных участках дорог общей протяженностью 973 км, что почти в 10 раз больше, чем в 2009 году.