В Крыму задержан руководитель «Стройиндустрии»

Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» - крупнейший производитель цемента в Крыму - заявляет о задержании председателя правления комбината Сергея ЛУКЬЯНЦА после проведенного сотрудниками налоговой обыска компании 7 июня.

«По состоянию на сегодняшнее утро он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН начальник отдела по рекламе и связям с общественностью «Стройиндустрии» Вячеслав КОПЬЁВ.

По его информации, налоговики во время обыска комбината изъяли бухгалтерские документы и компьютеры.

Как сообщил УНИАН источник в налоговой, должностные лица предприятия подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налогов, следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

«Предприятие работает в рамках законного налогообложения», - заявил со своей стороны В.КОПЬЕВ.

Справка УНИАН. ЗАО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"» является одним из крупнейших производителей строительных материалов на юге Украины.

С момента запуска завода в 1960 году произведено и реализовано более 18 млн. тонн цемента.

На комбинате работает около 1 тыс. сотрудников.