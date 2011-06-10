Жители киевских общежитий требуют продлить на 6 лет мораторий на отселение жителей общежитий и отчуждение имущества, который заканчивается в октябре текущего года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель всеукраинского профсоюза «Защита прав» Владимир ФЕДЕРЛЯН.

«Мы требуем продлить мораторий на отселение жителей общежитий и на отчуждение имущества независимо от формы собственности. Мы внесли через народного депутата ВЛАСЕНКО (Сергей ВЛАСЕНКО (БЮТ) - УНИАН) законопроект на продление моратория, получили предварительный ответ от представителей комитета, что до конца месяца наш законопроект будет вынесен в сессионный зал, потому что мораторий на отчуждение заканчивается осенью этого года. Жители общежитий очень обеспокоены, потому что балансодержатели и, так называемые, собственники уже только и ждут, чтобы окончился этот мораторий, чтобы начать выселять людей», - сказал он.

Как сообщила председатель общественной организации «Лига защиты жителей столичных общежитий» Людмила БАШКИРОВА, на следующей неделе профильный комитет Верховной Рады должен рассмотреть законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению реализации жилищных прав жителей общежитий», которым вносятся изменения и дополнения к ряду законов, в частности, в Закон «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий», а также в Жилищный кодекс.

По ее словам, действующий Закон «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» несовершенен и неприемлем для большинства жителей общежитий.

Л.БАШКИРОВА просит депутатов учесть предложения лиги и профсоюза, которые необходимы всем жителям общежитий.

«В ныне действующем законе написано, что единым основанием для проживания и, соответственно, дальнейшей приватизации своих комнат, являются законные основания, а именно ордер. Но у 70% жителей, которые прожили в общежитиях по 40 лет, нет ордеров. Поэтому мы требуем убрать слово «законные основания», «ордер» и сделать «правовые основания», - пояснила она.

Среди основных изменений – передать общежития всех форм собственности, в частности, тех, которые находятся в уставных фондах предприятий, без компенсационной основы, бесплатно.

Председатель лиги отметила, что данная общественная организация обратилась к главе Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Владимиру РЫБАКУ, главе рабочей группы комитета ВР по подготовке законопроекта, направленного на дальнейшее усовершенствование правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий Игорю ЛЫСОВУ, руководителям депутатских фракций и групп с просьбой учесть предложения по изменению в закон.

Она добавила, что под обращением уже подписалось около 5 тысяч жителей общежитий.

По данным общественных организаций, в Украине в общежитиях проживает от 1,5 до 5 млн. граждан.