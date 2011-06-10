Минрегионстрой утвердил форму подачи информации в Единый госреестр очередников на жилье

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины своим приказом утвердило форму подачи информации в Единый государственный реестр граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, для включения гражданина в реестр необходимы данные о членах семьи, о местожительстве и жилом помещении, а также заявление о взятии на квартирный учет.

По этой форме органы исполнительной власти, исполнительные органы советов, предприятия, учреждения, организации, которые осуществляют учет граждан, ежемесячно до 1 и 15 числа будут подавать информацию регистратору для внесения в реестр.

Как сообщал УНИАН, реестр будет представлять автоматизированную информационную систему сбора, накопления, предоставления, защиты и учета информации о гражданах, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Доступ к сведениям реестра будет обеспечен через специально созданный веб-сайт в соответствии с действующим законодательством Украины.

Держателем реестра определен Минрегионстрой, администратором – Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству».

Финансирование формирования реестра предусмотрено Государственной целевой социально-экономической программой строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы.

Реестр планируется создать до 2012 года.