Верховная Рада планирует урегулировать правовые основы охраны ландшафтов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О ландшафтах".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 299 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внедрить регулирование ландшафтов, определить его принципы и цели, распределение полномочий органов власти в сфере регулирования ландшафтов и осуществления государственного контроля над соблюдением требований законодательства об использовании и охране ландшафтов. Также предлагается ввести ландшафтное планирование, классификацию, идентификацию и мониторинг состояния ландшафтов.

Законопроект определяет на основе внедрения регулирования ландшафтов правовые и организационные принципы охраны, планирования, организации, мониторинга, контроля и учета ландшафтов на государственном, региональном, местном уровнях с учетом разнообразия их природной, культурно-исторической и эстетичной ценности и экономического развития.

Предусматривается также установление порядка проведения ландшафтного планирования и порядка определения и установления границ и размеров ландшафтов, а также порядка их отображения в документации по землеустройству и в земельных кадастровых документах.