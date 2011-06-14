ВР усилит ответственность за нарушение правил чистоты в зонах отдыха и в населенных пунктах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения чистоты территорий»

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Планируется добавить в кодекс новую статью 152-1 «Нарушение правил чистоты в населенных пунктах, зонах отдыха и на других территориях». Данной статьей предусмотрено, что мелкие нарушения правил чистоты в населенных пунктах, зонах отдыха и на других территориях влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение правил чистоты в населенных пунктах, зонах отдыха и на других территориях, которые привели к загрязненности территорий мусором объемом от 0,01 до 1 куб. м, влекут за собой наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, которые привели к загрязнению территории мусором объемом более 1 куб. м, влекут за собой наложение штрафа от десяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законопроектом планируется внести изменения в Закон Украины „О милиции”. Этими изменениями предусмотрено, что милиция обязана контролировать содержание в надлежащей чистоте дворов и придомовых территорий в населенных пунктах и зонах отдыха.