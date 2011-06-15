Кабмин попросил МВФ отложить повышение тарифов на газ для населения

Кабинет министров обратился к Международному валютному фонду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о повышении тарифов на газ для населения до упорядочения сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

"Мы пришли к выводу, что нам необходимо, прежде чем принимать какое-либо решение о повышении тарифов, разобраться в этой запущенной до нельзя сфере. Когда сейчас каждый местный совет, а их у нас тысячи и тысячи, каждая местная администрация принимает свои решения и устанавливает для населения тарифы, которые иногда отличаются в два-три-четыре раза и больше. То есть речь шла, прежде всего, чтоб навести порядок в этой сфере. Поэтому мы обратились к Международному валютному фонду с просьбой отложить рассмотрение этого решения до тех пор, пока мы не приведем все в порядок", - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что правительство сейчас «наводит порядок в «Нафтогазе». По словам главы правительства, сокращение дефицита бюджета «Нафтогаза» позволит более взвешенно подойти к вопросу о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

«Может быть, и не идти на эти повышения. Во всяком случае, мы готовы свои выкладки специалистам МВФ положить на стол, вместе с ними разобраться. У нас есть все аргументы, чтобы решение было взвешенным», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, недавно в МВФ заявили, что для получения очередного транша кредита Украина должна выполнить еще четыре требования.

В частности, как сказал глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.