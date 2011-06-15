Прокуратура Киева приступила к проверке законности начисления тарифов за ЖКУ

Прокуратура Киева начала проверки по вопросам соблюдения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами ведения хозяйства, которые предоставляют услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, требований законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг при расчете, установлении, согласовании и начислении тарифов потребителям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, отметив, что соответствующее поручение дал заместитель генерального прокурора Украины – прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК.

Так, согласно первым результатам проверки, прокуратурой города опротестовано распоряжение КГГА от 17.11.09 № 1292 в части установления тарифов и их структуры для дома № 16 по пер. Сеноманскому в Киеве (ООО «ЖЭП «Деснянка»). Данное распоряжение не отвечает требованиям ст. 30, 31 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», п. 2 Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, утвержденному постановлением Кабмина от 20.05.09. Как выяснилось, ООО «ЖЭП «Деснянка» при формировании тарифа на пять многоэтажных жилых домов не учли площадь одного из них, в результате чего был завышен тариф на жилищно-коммунальные услуги для жителей всех пяти домов, отметили в прокуратуре. То есть, граждане четырех домов условно платили жилищно-коммунальные услуги, которые были начислены для пяти домов.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой внесено предписание директору ООО «ЖЭП «Деснянка» с требованием провести перерасчет и утвердить новые тарифы.

В то же время прокуратурой города подготовлено представление в Киевскую городскую государственную администрацию, в соответствии с которым субъектов ведения хозяйства, которые предоставляют услуги по содержанию домов и придомовых территорий, обязываются предоставлять в КГГА на согласование расчет тарифа с соответствующим протоколом общественных слушаний и определять единый размер тарифа, который могут использовать субъекты ведения хозяйства до согласования КГГА тарифа по дому.

На данное время проверки продолжаются.