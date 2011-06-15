На НСК "Олимпийский" в Киеве начался монтаж сидений

Вчера в Киеве на Национальном спортивном комплексе «Олимпийский», который через год примет финал Евро-2012, начали устанавливать сиденья.

Как сообщает газета "Сегодня", их привезли из Англии.

Особенность сидений, отмечает издание, в том, что они будут самыми широкими в мире: 46 см вместо 40. Высокая спинка не искривит позвоночник. По словам технического директора НСК Дмитрия СОКОЛОВСКОГО, все сидения - из очень крепкого материала, так что в порыве страстей болельщикам не удастся их оторвать или поджечь.

На арене установят 70,5 тыс. сидений 4 типов - 65 тыс. стандартных, 150 для плохо видящих людей с оборудованием в виде биноклей и маленьких мониторов, 300 - для инвалидов и их сопровождающих (с местами для колясок), 4 тыс. мягких из кожзаменителя для вип-секторов.

"Места для болельщиков хотят сделать в патриотической расцветке: цвета будут варьироваться от светло-желтого до темно-желтого, от светло-голубого до темно-голубого и разбавится все это белым. Устанавливают их в произвольном порядке, чтобы в итоге арена получилась яркой", - отмечает газета.