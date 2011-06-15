Во Львове заявляют, что их стадион уже готов на 70%

Работы по строительству стадиона к Евро-2012 во Львове выполнены на 70%.

Об этом сообщил УНИАН представитель строящей стадион компании «Альтком» Роман ЧЕРКАС.

По его словам, завершаются работы по монтажу кровли, остается соорудить небольшую ее часть, которая соединит западную и северную стороны стадиона. Начались работы по обустройству футбольного поля. Они будут завершены до августа.

«Работы на стадионе выполнены приблизительно на 70%. Сейчас остается основная часть – отделочные работы, а также инженерные сети, которые выполняются по всему периметру объекта. В течение двух-трех недель начнем монтаж кресел. Основным вопросом удачной сдачи стадиона является выполнение благоустройства прилегающей территории. Идет строительство дорог, обустройства сетей и всех необходимых коммуникаций», - сказал Р.ЧЕРКАС.

Он отметил, что уже заказаны электронные табло фирмы «Philips», которые будут установлены на северо-западной и юго-восточной сторонах арены.

«Освещение стадиона будет соответствовать требованиям УЕФА и составит 2000 люксов. Аварийное отключение света у нас невозможно, потому что 80% стадиона питается от дизель-генераторов, которые имеют три независимых источника питания, мы имеем мощную систему энергообеспечения», - заверил представитель компании.