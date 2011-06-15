В Киеве обвалилась часть стены дома по улице Красноармейской

Сегодня в Киеве обвалилась часть стены дома по улице Красноармейская, 40.

Об этом сообщил глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

По его словам, этот дом в стиле модерн является нововыявленным памятником архитектуры.

Обвал нанес ущерб владельцу автомобиля. Жертв нет, проинформировали УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

По данным А.БРИГИНЦА, дом, в котором обвалилась часть стены, был сооружен 100 лет тому назад. Дом муниципальный, за ним присматривал ЖЭК №103. В соответствии с документами, дом находился в прекрасном состоянии, отметил депутат.

А.БРИГИНЕЦ допускает, что обвал стены произошел или в связи с процессом «достройки-перестройки, или от вибрации метрополитена».

Депутат сообщил, что на объект выехали представители служб по охране памятников Киева.