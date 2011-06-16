Главный архитектор Киева не поддерживает идею сноса скандальных строительных объектов

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК не поддерживает идею сноса скандальных в столице строительных объектов, в частности, в исторической части - на улице Олеся Гончара и над станцией метро "Театральная".

Об этом С.ЦЕЛОВАЛЬНИК заявил в интервью газете "Сегодня" (№ 129 от 16 июня).

"Проекты согласованы и утверждены до моего назначения. Люди, от которых зависела выдача согласований и разрешений, знали, на что шли. Или не знали. Но у застройщиков на сегодня, когда все мы уже видим стройки, есть все требуемые законом документы. Теперь возникают объекты, которые абсолютно не помогают силуэтам города. Например, из-за чьего-то недосмотра 49-этажный дом на Кловском спуске своими высотой и массой наваливается на колокольню Лавры", - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

По его словам, в настоящее время в Киеве насчитывается 35-40 таких скандальных объектов.

Главный архитектор столицы подчеркнул, что полномочия по принятию решений о сносе застроек принадлежат Госархстройконтроля. "У меня нет такой функции - сносить! Хотя в некоторых, если не во многих случаях, наверное, стоило бы и снести "памятники алчности и беспредела", памятники времени или безвременья. Меня учили проектировать и строить, но не сносить", - отметил он.

"Злостная ирония в том, что по суду застройщики выигрывают у властей. Понятно почему - согласования на руках! Вот в чем беда. Да и не сторонник я сноса. Кто-то что-то делал, инвестировал, старался, как мог. Правда, если это нагло сделано - когда предупреждали, что нельзя строить, все против, поберегитесь, подумайте. Тогда это вызов! Демонстрация вседозволенности, якобы покрываемой свыше. Но тут деньги затмевают все", - пояснил С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.