В центре Киева хотят построить подземный тоннель для автомобилей

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляет, что в центре Киева планируется построить подземный тоннель для автомобилей.

Об этом С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сообщил в интервью газете "Сегодня" (№ 129 от 16 июня 2011 года).

"Хотелось бы реализовать идею развязки на Бессарабке - машины будут перед ней уходить под землю и выезжать на отметке пл. Л. Толстого. "Метроград" для этого придется убирать. Второй уровень — нынешний. Третий — эстакада с бул. Шевченко к ул. Бассейной, с выходом к бул. Л. Украинки. Это позволит как-то рассредоточить транспортные потоки", - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Главный архитектор столицы также сообщил, что план реконструкции Европейской площади предполагает подземное строительство. "Проект Европейской также хорош. Он подразумевает строительство 4 уровней под землей от Майдана до Европейской: паркинг, торговый центр. Улучшится транспортная развязка на самой площади. Оставлять так, как есть, нельзя. Там сейчас большие пробки. Но нужен инвестор", - подчеркнул он.

По словам С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, в начале улицы Крещатик не планируется строительство высотки. "В конкурсе на ул. Крещатик, 5, проект архитектора БАБУШКИНА не выиграл, там другой победитель. Сейчас у заказчика проект не утвержден. Высотки там не будет, хотя это та точка на Крещатике, где подобное здание вполне может быть", - считает главный архитектор столицы.