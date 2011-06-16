ВР приняла закон об учете и технической инвентаризации объектов недвижимости

Верховная Рада приняла Закон Украины «Об учете и технической инвентаризации объектов недвижимого имущества».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 397 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые и организационные принципы осуществления учета и технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

В соответствии с законом, учету и технической инвентаризации подлежат дома, здания, сооружения всех видов и их комплексы, инженерные сети, элементы благоустройства, защитные сооружения гражданской защиты и гражданской обороны, мосты и искусственные сооружения и тому подобное, строительство которых завершено и которые приняты в эксплуатацию в установленном порядке.

Технической инвентаризации подлежат также объекты недвижимого имущества, не принятые в эксплуатацию, не завершенные строительством, самовольно построенные, бесхозные объекты, объекты инженерной инфраструктуры территориальных общин.

Учет и техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества осуществляются по их местонахождению.

В случае, если объект расположен на территории двух или больше округов, учет и техническую инвентаризацию осуществляет то бюро технической инвентаризации, на территории округа которого размещается большая по площади часть такого объекта.

В законе определены требования относительно учета и технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

Также определены органы учета и технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и их полномочия.

Кроме того, законом определен порядок осуществления учета и технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, перечень документов, необходимых для осуществления технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, обязанности, права и ответственность владельцев объектов недвижимого имущества.

Бюро технической инвентаризации предоставляют услуги физическим и юридическим лицам на платной основе.

Учет и техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества, выдача соответствующих документов, предоставление сведений об объектах недвижимого имущества осуществляются по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления.

Установлено, что до 1 января 2012 года регистраторы бюро технической инвентаризации, подключенные к Реестру прав собственности на недвижимое имущество, осуществляют государственную регистрацию права собственности и права пользования (сервитут) на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках; права пользования (найма, аренды) зданием или другими капитальными сооружениями, их отдельными частями; права собственности на объекты незавершенного строительства, а также учет бесхозного недвижимого имущества, доверительное управление недвижимым имуществом.