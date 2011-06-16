Украина не готова создавать ОСМД в существующем жилом фонде – эксперты

Украина не готова создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в существующем жилом фонде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Юрий СЕРБИН в ходе круглого стола «Реформа ЖКХ в Украине: возможна ли перезагрузка?», организованного журналом «Эксперт Украина» и Международной финансовой корпорацией (IFC).

По его словам, Украина не готова к созданию ОСМД, поскольку населению не объяснили выгоды от их функционирования. При этом Ю.СЕРБИН считает нереальным получение ОСМД государственных средств на первый капитальный ремонт дома, что предусмотрено законодательством.

В то же время, по мнению эксперта, в новых домах, вводящихся в эксплуатацию, следует ввести обязательное создание ОСМД. В частности, зампред профильного комитета предлагает разрешить создавать ОСМД на этапе продажи квартир, до того, как будущие жители новостройки получат документы о праве собственности на жилье, поскольку после того, как застройщик передает дом на баланс ЖЭКа, с его стороны возникает противостояние созданию ОСМД.

Он также считает обязательным создавать объединения в социальном жилье.

По мнению Ю.СЕРБИНА, из проекта Жилищного кодекса необходимо изъять управляющие компании, учитывая негативный опыт данных компаний в России, поскольку действующее законодательство позволяет компании, которые обслуживают жилые дома. Он предлагает предоставить ОСМД право выбирать, кто будет управлять и обслуживать жилой дом.

В свою очередь председатель подкомитета по вопросам региональной политики Комитета ВР по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Юрий ОДАРЧЕНКО также акцентировал внимание на том, что на сегодня в Государственном бюджете не предусмотрено средств для «первого толчка к созданию ОСМД». В частности, по его данным, вместо запланированных 6 млрд. грн. на программу термомодернизации жилых домов предусмотрено 107 млн. грн., из которых 100 млн. грн. пойдут на организационные мероприятия.

«Государство хочет сбросить эту проблему на плечи граждан. Я бы не советовал создавать ОСМД и брать на баланс дома», - отметил он.

Среди причин низких темпов создания объединений Ю.ОДАРЧЕНКО, помимо отсутствия средств, назвал отсутствие контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг, отсутствие национального регулятора по тарифообразованию.

В то же время директор департамента обеспечения реформирования ЖКХ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины Наталья ОЛЕЙНИК сообщила, что в 2008-2009 годах на поддержку создания ОСМД из Государственного бюджета средств не выделялось, а в текущем году предусмотрено около 100 млн. грн. на реализацию пилотных проектов в сфере ЖКХ, из которых почти 30 млн. грн. будет направлено на поддержку ОСМД при условии софинансирования (не менее 20%).

По разным оценкам, сегодня в Украине 8-14% жилого фонда управляется ОСМД, из них только 3% домов находятся на балансе объединений. В Украине около 400 тыс. многоквартирных жилых домов, 95% жилья в которых приватизировано.