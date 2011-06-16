Азаров надеется, что в Украине за два года будет сдано 200 тыс. квартир

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что в Украине будет возможность в течение двух лет сдать в эксплуатацию порядка 200 тыс. квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Вполне возможно, и я в этом уверен, серьезно сдвинуть процесс введения жилья (в эксплуатацию - УНИАН) и строительство доступного жилья. Примерно мы ориентируемся, что в течение двух лет можно сдать порядка 200 тыс. квартир. Это очень серьезный объем строительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что правительство планирует в августе провести расширенное заседание Кабинета министров по вопросу развития строительной отрасли. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что на этом заседании будут детально рассмотрены вопросы, связанные с развитием ипотечного кредитования.

Справка УНИАН. В Украине в первом квартале т.г. введено в эксплуатацию 1 млн. 456,1 тыс. кв. м жилья, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

В Украине в 2010 году введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.