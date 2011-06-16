Азаров считает необходимым снизить проценты по кредитам для строительства

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым снизить проценты по кредитам, представляемых банками для строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказал сегодня на совещании по вопросам достройки незавершенных объектов строительства.

«У нас риски уменьшаются сейчас, экономика на подъеме, покупательская способность людей возрастает. С какой стати такие высокие проценты по кредитам для строителей? Я понимаю, когда был кризис – был спад, был большой риск невозврата кредитов. А сейчас какие риски?», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что высокие проценты по кредитам сохраняются при сокращении процента по депозитным вкладам, объем которых увеличивается.

«Ставки по депозитам сейчас значительно снижаются. Ну а раз ставки по депозитам снижаются, то с какой стати должны оставаться (неизменными – УНИАН) ставки по кредитам? Это серьезный и большой вопрос», - сказал он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в Украине объем депозитных вкладов за пять месяцев текущего года увеличился на 25 млрд. грн.

«Если бы все эти депозиты работали на дело, то ясно, что эффект был бы более высоким», - сказал Н.АЗАРОВ.