Азаров не удовлетворен работой Минстроя

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ раскритиковал работу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства за недостаточные темпы восстановления отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в четверг, 16 июня, на совещании по вопросам достройки незавершенных объектов строительства.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день достройка таких объектов и строительство новых проходит не на достаточном уровне.

«Я неудовлетворен работой министерства строительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день недостроенными остаются 600 школ, 514 больниц, а в Кировоградской и Житомирской областях строительство вообще не развивается.

«В таких областях как Кировоградская и Житомирская на 100% стоят стройки», - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что до сих пор из 16 тыс. недостроенных объектов, в том числе и жилых домов, инвентаризация проведена лишь по 12 тыс.

При этом Н.АЗАРОВ заявил, что в улучшении жилищных условий нуждается более миллиона семей.

Как сообщал УНИАН, 12 мая этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ переименовал Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее, 12 апреля, вступил в силу Указ Президента Украины об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, подписанный им 6 апреля т.г. (№370/2011), которым Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины было переименовано в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.