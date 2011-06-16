Азаров надеется, что ставки кредитования для застройщиков снизятся до 12%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что в следующем году ставки кредитования для застройщиков снизятся до 12% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после проведения совещания по развитию строительной отрасли.

Н.АЗАРОВ отметил, что в ходе совещания застройщики сообщили ему, что пользуются кредитами под 16% годовых.

«Я думаю, что на следующий год вполне реально иметь максимум 12%», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что ставки по ипотечным кредитам для населения должны быть еще ниже.