Жилье эконом-класса на первичном рынке Харькова в мае подорожало на 0,6%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в мае т.г. выросла на 0,6% - до 5 549 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Авантаж» (г. Харьков).

По данным службы маркетинга корпорации, средняя стоимость жилья бизнес-класса в мае выросла на 2,2% - до 9 362 грн. за кв. м, премиум-класса - на 1,2% - до 13 650 грн. за кв. м.

В компании отметили, что в мае интерес к жилью в новых многоквартирных домах значительного роста или снижения не демонстрировал. При этом в середине июня спрос на первичное жилье незначительно снизится, считают эксперты. Они уточняют, что данное снижение будет носить сезонный характер и к сентябрю спрос снова повысится.

В то же время, по данным компании «Макрокап Групп» (г. Харьков), в мае средняя стоимость жилья эконом-класса в Харькове выросла на 0,5% - до 5727,8 грн./кв. м, бизнес-класса - на 0,6% - до 9451,6 грн./кв. м, премиум-класса - на 2% - до 15727,8 грн./кв. м.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» (г. Харьков) осуществляет свою деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.

«Макрокап Групп» (Makrocap Group, г. Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и украинских Карпатах.