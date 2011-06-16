В центре по реформам предлагают обязать власти создавать управляющие компании в домах, где нет ОСМД

В Координационном центре по проведению экономических реформ при Президенте Украины предлагают обязать местные власти создавать управляющие компании в жилых домах, где не созданы объединения совладельцем многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказала заместитель руководителя Координационного центра по проведению экономических реформ при Президенте Украины Яна БУГРИМОВА в ходе круглого стола «Реформа ЖКХ в Украине: возможна ли перезагрузка?».

Она считает, что государство, которое подарило квартиры людям, дав возможности приватизировать жилье в 90-е годы, «ничего никому не должно».

По словам Я.БУГРИМОВОЙ, для продвижения ОСМД необходимо менять не законодательство, а искаженное сознание населения.

Она пояснила, что ОСМД – это коллективный потребитель жилищно-коммунальных услуг, который не является исполнителем услуг.

Я.БУГРИМОВА считает, что следует обязать местные власти создавать управляющие компании в домах, если не создано ОСМД, так как это будет стимулировать жильцов создавать объединения.

По ее мнению, необходимо прекратить практики взимания налогов с ОСМД, а также передать им придомовую территорию.

В свою очередь мэр Черкасс Сергей ОДАРИЧ также придерживается мнения, что государство тем людям, которые живут не в домах, управляемых ОСМД или ЖСК, ничего не должно.

Он отметил, что на ремонт жилых домов зачастую выделяются средства из местных бюджетов, которые поступают как плата за землю преимущественно от жителей частного сектора. Получается, что ремонт жилья происходит за счет тех людей, которые самостоятельно содержат свой жилой фонд, добавил мэр Черкасс.

По его словам, в Черкассах 30% населения проживает в частном секторе, 20% - в домах, управляемых ОСМД и 50% - в домах, обслуживаемых ЖЭКами.

«Необходимо делать одномоментную ОСМДизацию», - считает он.

По разным оценкам, сегодня в Украине 8-14% жилого фонда управляется ОСМД, из них только 3% домов находятся на балансе объединений. В Украине около 400 тыс. многоквартирных жилых домов, 95% жилья в которых приватизировано.