Эксперт из ЮАР предостерегает Украину от строительства к Евро-2012 «белых слонов»

Директор по вопросам политики и внешних связей торговой ассоциации The Trade Collective (ЮАР) Лиеполло Лебоханга ПХЕКО предостерегает Украину от строительства к Евро-2012 так называемых «белых слонов» - объектов, которые впоследствии не будут востребованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она Л.ПХЕКО заявила 16 июня в ходе дебатов «Проведение крупных спортивных мероприятий укрепляет экономику страны», организованных Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с международной телекомпанией BBC World News и британской компанией Intelligence Squared. («Белый слон» - термин используемый Международным олимпийским комитетом для определения объектов, которые оказываются не востребованными после проведения спортивных мероприятий - УНИАН).

По ее словам, ЮАР после проведения Чемпионата мира по футболу-2010 столкнулась с проблемой невостребованности ряда стадионов, построенных к чемпионату. «Теперь на их содержание приходится тратить большие деньги, а некоторые стадионы захватывают сквоттеры (сквоттинг — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места - УНИАН). Кроме того, после чемпионата оказался незагруженным реконструированный и расширенный аэропорт в Йоханесбурге», - сказала Л.ПХЕКО.

В целом, по ее словам, проведение Чемпионата мира по футболу не принесло ЮАР никаких инвестиций. «Кубок мира был организован вполне хорошо и нам не было стыдно. Но на социальном уровне он ничего не дал нашим людям. Вопрос репутации страны уходит на задний план на фоне огромных социальных проблем ЮАР», - отметила Л.ПХЕКО.

Она также посетовала, что основную прибыль от проведения Чемпионата получили крупные транснациональные корпорации, являвшиеся официальными спонсорами этого мероприятия. «Местные продавцы даже не могли продавать свою еду и напитки на стадионах, это делали только официальные спонсоры», - добавила представитель ЮАР.

В свою очередь, выступая в ходе дебатов член Палаты Лордов Великобритании, инициатор и куратор строительства стадиона Купол тысячелетия в Лондоне лорд Питер МЕНДЕЛЬСОН отметил, что в проблемы ЮАР заключаются в правильном планировании и управлении спортивными объектами. «Украина должна извлечь уроки из неуспехов других стран. В Украине не обязательно все должно произойти так же, как в ЮАР, у вас может быть так, как в Барселоне или Лондоне, спортивные объекты в которых полностью востребованы и приносят прибыль», - сказал П.МЕНДЕЛЬСОН.

Справка УНИАН. Дебаты «Проведение крупных спортивных мероприятий укрепляет экономику страны», состоявшиеся 16 июня 2011 года в Киеве, – это уже пятнадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба».

Организаторы мероприятия – фонд «Эффективное управление» и британская компания Intelligence Squared.

Дебаты будут транслироваться крупнейшей международной телекомпанией BBC World News в 225 странах мира для 76 миллионной аудитории. Модератором выступила известная британская ведущая и телерепортер Зейнаб БАДАВИ.

Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена и политика Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией.

Детальнее о проекте на сайтах:

http://www.unian.net/ukr/debaty

www.debaty.org