НСК “Олимпийский” разрешили выкупить часть здания на территории спорткомплекса

Кабинет Министров Украины разрешил Государственному предприятию «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» выкупить долю имущественных прав на строящееся здание по ул. Красноармейская, 55 в Киеве.

Об этом говорится в распоряжении №547-р от 30 мая т.г., размещенном на официальном Интернет-сайте правительства.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов по заключению между НСК «Олимпийский» и ООО «Строительная инвестиционная компания ТМ» соглашения о совместной инвестиционной деятельности, связанной с продолжением строительства здания по ул. Красноармейской, 55 в Киеве. При этом, с включением в соглашение условий о том, что земучасток, на котором продолжается строительство этого здания, находится в постоянном пользовании НСК «Олимпийский», а также о выкупе надлежащей госпредприятию доли имущественных прав на это здание по цене, установленной в отчете об оценке ее стоимости, который рецензирован Фондом госимущества.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика доли Национального спортивного комплекса (НСК) «Олимпийский» в недостроенном здании по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 55.

По информации Фонда госимущества, доля НСК в недостроенном объекте составляет 29% при 3 720 кв. м. общих площадей данного строения, из которых 2 790 кв. м. - на 1-3 этажах и 930 кв. м. - на цокольном этаже.