КМУ изменил целевое назначение 1,68 га леса для реконструкции аэропорта «Львов»

Кабинет Министров Украины распоряжением от 9 июня 2011 №549-р изъял из постоянного пользования ГП "Львовское лесное хозяйство" земельные участки лесного фонда общей площадью 1,68 гектара (леса), расположенные за пределами населенных пунктов Пустомытовского района Львовской области, и предоставил их в постоянное пользование (0,0063 га) и аренду сроком на один год (1,6737 га) с изменением целевого назначения ГП "Дирекция по строительству объектов ЕВРО-2012 во Львове" для реализации проекта "Реконструкция существующего пассажирского терминала и внешних инженерных сетей ГП "Международный аэропорт "Львов" в части "Строительство наружных инженерных сетей".

Текст документа размещен на сайте правительства.

При этом ГП "Дирекция по строительству объектов ЕВРО-2012 во Львове" в соответствии с законодательством поручено возместить потери лесохозяйственного производства и убытки, причиненные государственному предприятию "Львовское лесное хозяйство" в результате изъятия земельных участков.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине областного центра. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов, был неоднократно реконструирован. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

В августе 2010 года правительство утвердило титул на выполнение проектно-исследовательских работ для реконструкции существующего пассажирского терминала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов». Согласно документу, сроки строительства – 2010-2011 гг., расчетная стоимость – 197,7 млн. грн., проектная организация – «Тебодин Украина». Также Кабмин утвердил титул на выполнение проектно-исследовательских работ для строительства внешних сетей аэропорта. Стоимость данного строительства – 112,3 млн. грн., срок – 2010-2011 гг.