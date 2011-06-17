Кабмин планирует предусмотреть 5 млрд. в Госбюджете 2012 г. на развитие ЖКХ

Кабинет министров планирует предусмотреть 5 млрд. грн. в Государственном бюджете на 2012 год на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Мы выделим приблизительно 5 млрд. грн. на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Также мы сделаем комплексную программу, рассчитанную на 5 лет, в рамках которой будут определены значительные финансовые ресурсы для того, чтобы привести наше жилищно-коммунальное хозяйство в нормальное состояние», - сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на эту программу на протяжении 5 лет будет выделено около 30 млрд. грн.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что в ближайшие годы будет реализована программа по обеспечению всех регионов страны качественной питьевой водой.

«Задача обеспечить наших людей качественной питьевой водой будет решена в ближайшем будущем, поскольку от качества питьевой воды напрямую зависит здоровье наших людей», - сказал он.

Н.АЗАРОВ сообщил, что правительство в первую очередь будет помогать тем регионам, которые будут использовать собственные ресурсы, привлекать инвесторов для реализации программ по обеспечению населения питьевой водой.