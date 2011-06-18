Экологи требуют от КГГА не допустить строительство дельфинария в Киевском зоопарке

Ряд украинских и столичных экологов обращается к КГГА с требованием не допустить строительство дельфинария в Киевском зоопарке.

Как говорится в заявлении, переданном УНИАН Национальным экологическим центром Украины и дружиной охраны природы города Киева «Зеленое будущее», «в Киевском зоопарке существует насущная необходимость в строительстве нового помещения для приматов. Неудовлетворительное положение человекообразных вызывает большую озабоченность общественных организаций. И недопустимо улучшать условия содержания одних животных за счет коммерческой эксплуатации других, поскольку это – нарушение действующего законодательства. Все три вида дельфинов, которые живут в Черном море, занесены в Красную книгу Украины".

В связи с этим экологи призывают КГГА свернуть проект строительства дельфинария и сосредоточить внимание на привлечении инвесторов сугубо для строительства помещения для приматов.