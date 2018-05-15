Евро-2012: Лондон и Дели поспорили, к кому ближе Киев…

Улучшит ли Евро-2012 имидж Украины в мире, или, напротив, все закончится экономическим провалом? Выяснять это, скажем прямо, дело неблагодарное - слишком много тут политики. Уязвленные амбиции и голословные обвинения - не очень хорошее средство в борьбе с непрозрачными схемами бюджетного финансирования еврообъектов. Оттого очень интересен взгляд со стороны, и не просто экспертная оценка рисков, а прогноз, основанный на личном опыте.

Дебаты на тему: «Проведение крупных спортивных мероприятий укрепляет экономику страны», организованные Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с международной телекомпанией BBC World News, предоставили всем желающим возможность осознать, что сомнения, терзающие украинцев в отношении европейского чемпионата, не являются чем-то уникальным, а вполне интернациональны по своей сути. Неожиданно острым оказался спор между участвовавшими в дебатах индийским экс-министром молодежи и спорта Мани Шанкар Айаром и британским лордом Питером Мендельсоном. Не трудно догадаться, что индиец выступал категорически против «спортивных шабашей за народные деньги», тогда как англичанин последовательно отстаивал роль спортивных мероприятий в повышении инвестпривлекательности страны. И хотя дать себе окончательный ответ на вопрос - что же дало Евро-2012 Украине - мы сможем только через год-два после завершения чемпионата, но уже сегодня можно говорить о том, что данный вопрос носит для Украины глубоко цивилизованный характер. Кто мы - Азия, где принято показной роскошью для гостей прикрывать вызывающую нищету, или Европа, которая научилась не только организовывать яркие спортивные праздники, но и зарабатывать на них...

«Белые слоны» Украине не страшны?

Хотя основным сюжетом уже был обозначен спор между представителями Индии и Великобритании, но нельзя не упомянуть и еще одного участника дебатов - директора по вопросам политики и внешних связей торговой ассоциации The Trade Collective (ЮАР) Лиеполло Лебоханга Пхеко. В своем выступлении она предостерегла Украину от строительства к Евро-2012 так называемых «белых слонов». («Белый слон» - термин, используемый Международным олимпийским комитетом для определения объектов, которые оказываются невостребованными после проведения спортивных мероприятий).

Л.Пхеко напомнила, что ЮАР после проведения Чемпионата мира по футболу-2010 столкнулась с проблемой невостребованности ряда стадионов. «Теперь на их содержание приходится тратить большие деньги, а некоторые стадионы даже захватывают местные сквоттеры (сквоттинг - акт самовольного заселения покинутого или незанятого места). Кроме того, после чемпионата оказался незагруженным реконструированный и расширенный аэропорт в Йоханесбурге», - отметила Л.Пхеко.

В целом, по ее словам, проведение Чемпионата мира по футболу не принесло ЮАР никаких инвестиций. «Кубок мира был организован вполне хорошо, и нам не было стыдно. Но на социальном уровне он ничего не дал нашим людям. Вопрос репутации страны уходит на задний план на фоне огромных социальных проблем ЮАР», - отметила она.

Л.Пхеко так же посетовала, что основную прибыль от проведения Чемпионата получили крупные транснациональные корпорации, являвшиеся официальными спонсорами этого мероприятия. «Местные продавцы даже не могли продавать свою еду и напитки на стадионах, это делали только официальные спонсоры», - отметила представитель ЮАР.

Тут весьма неожиданным стало заявление из зала, последовавшее за выступлением госпожи Л.Пхеко. Молодой человек в костюме заявил, что регулярно летает в ЮАР играть в гольф и считает аэропорт в Йоханесбурге вполне удачным и нужным проектом, а саму Л.Пхеко назвал единственным в ЮАР человеком, которому этот аэропорт не нравится. Ну что тут скажешь - если даже украинцы мотаются в ЮАР помахать клюшкой, то аэропорты там действительно нужны немаленькие…

Выступивший в ходе дебатов с краткой речью вице-премьер Борис Колесников, дал понять, что тема «белых слонов» ему знакома, но в Украине южно-африканская ситуация не повторится.

Вероятнее всего, новые и реконструированные стадионы в Киеве, Харькове, Донецке и Львове не будут простаивать, ведь и футбол у нас достаточно популярен, и всевозможные шоу и концерты украинцам еще не надоели. Ну а самое главное - в Украине все-таки значительно более спокойная криминогенная обстановка, которая стала одной из основных причин запустения нескольких стадионов в ЮАР, расположенных в крайне неблагополучных районах.

Что же касается реконструированных аэропортов в городах, принимающих Евро-2012, то с их недозагруженностью проблем вроде бы быть не должно, так как старые аэропорты явно не справлялись с пассажиропотоком и не отвечали современным требованиям комфортности. Гостиницам, построенным к чемпионату, в украинских городах тоже применение должно найтись, в крайнем случае, цены на отельные номера снизятся, а это не плохо. Про нужность остальных объектов, которые так или иначе оказались приуроченными к Евро-2012, говорить даже не приходится, так как транспортная инфраструктура в нашей стране и после строительства новых развязок и мостов останется очень далекой от совершенства. Конечно, были в оценках представительницы ЮАР и такие, которые вполне могут найти свое отражение в украинских реалиях. В частности, когда она говорила лишь о краткосрочном эффекте проектов к спортивным мероприятиям на рынке труда ЮАР, то к нам это тоже применимо. Завершится весной 2012 года строительная лихорадка на украинских объектах и, скорее всего, десятки тысяч рабочих окажутся в вынужденном отпуске или с в разы урезанной зарплатой.

Сила демагогии в ее всеохватности

Первый приз за нетривиальные ораторские способности и неудержимую экспрессию, безусловно, следует присудить Мани Шанкару Айару. Он так самозабвенно обличал лорда Мендельсона в лицемерии, что упомянул в своем выступлении даже поиски биологического оружия в Ираке и некую странную взятку, полученную лордом чуть ли не из рук самого Мани Шанкара. В общих чертах дело было так:

Выступая в ходе дебатов член Палаты лордов Великобритании Питер Мендельсон, как инициатор и куратор строительства стадиона «Купол тысячелетия» в Лондоне, не мог не вспомнить об этом объекте как об удачном примере инвестиций в спортивную инфраструктуру. Лорд Мендельсон настойчиво рекомендовал Украине постараться с помощью Евро-2012 «обозначить себя на карте Европы» и привлечь интерес со стороны инвесторов и туристов. Он также убеждал нас не быть пессимистами и не ориентироваться на негативный опыт в организации спортивных мероприятий таких стран, как Индия или ЮАР. «Украина должна извлечь уроки из неуспехов других стран. В Украине не обязательно все должно произойти так же, как в ЮАР, у вас может быть так, как в Барселоне или Лондоне, спортивные объекты которых полностью востребованы и приносят прибыль», - сказал П.Мендельсон.

Признавая существование для Украины рисков нецелевого и неэффективного использования средств, выделенных из госбюджета на Евро-2012, лорд вместе с тем резонно отметил: «Кто не рискует, тот не выигрывает». В целом, по мнению П.Мендельсона, Евро-2012 приблизит Украину к Евросоюзу как ни один другой экономический или политический проект.

Но тут пришло время М.Шанкара. Он заявил, что строительство «Купола тысячелетия» в Лондоне было предвыборной политической акцией лейбористов, которые прибегли к ней, дабы отвлечь внимание избирателей от провала операции по выявлению химического оружия в Ираке. Но, по словам индийского экс-министра, лейбористам это не помогло, и они все равно проиграли на выборах. Вот вам с одной стороны пример того, что не только у нас ко всему примешивают политику, а с другой - демагогии в лучших украинских традициях. Потому что смешать иракскую компанию со строительством «Купола тысячелетия» не только не совсем корректно с позиции соблюдения хронологии, но и совершенно глупо с точки зрения масштабности этих событий. Ведь понятно, что никакими, пусть даже самыми большими в мире стадионами, войну в Ираке не прикроешь. Но М.Шанкар пошел дальше, он обвинил Великобританию в получении взятки от индийского правительства в 100 тысяч долларов, которая якобы и привела к победе Индии в конкурсе на проведении Игр Британского содружества, проходившим в октябре 2010 года. М.Шанкар также утверждает, что по 100 тысяч у.е. получили от Индии и все остальные страны Британского содружества, включая Австралию и Новую Зеландию.

После таких заявлений лорд Мендельсон явно утратил британскую выдержку и, повернувшись к залу, всей своей мимикой намекал на неадекватность оппонента.

Воля ваша, но в то, что Великобритания, Австралия и Новая Зеландия позарились на индийские 100 тысяч, не верится совершенно, даже если эти деньги были предложены конкретным людям, отвечавшим за принятие соответствующего решения. Намного легче поверить в то, что экс-министр просто один из колоритных представителей той части индийского политикума, которая склонна и через 60 с лишним лет независимости во всех бедах винить британских колонизаторов. Тоже, кстати, повод для размышлений украинцам…

Индийский рецепт: песни, танцы и любовные истории вместо футбола

Далее М.Шанкар заявил о том, что спортивные мероприятия не должны подменять национальную идею развития. Он подчеркнул, что не является противником спорта, но категорически против масштабных спортивных мероприятий, которые становятся бизнесом для ограниченного круга чиновников и олигархов. «Если вам необходимы дороги, мосты или аэропорты - стройте их, но не привязывайте эти проекты к Евро-2012. В противном случае вы подменяете реальное развитие национальной экономики спортивными мегамероприятиями», - сказал индийский парламентарий.

По его словам, на подготовку к Играм Британского содружества, проходившим в октябре 2010 года в Индии, было потрачено около 18 млрд. долл. вместо запланированных изначально 1,5 млрд. долл. «Бенифициариями этих инвестиций стали очень немногие люди, в первую очередь, проживающие в Дели. Тогда как остальное население огромной страны ничего не получило. И это при том, что у нас масса людей живут на 2 доллара в день. Они как были бедны, так и остались», - сказал М.Шанкир.

Еще один участник дебатов, директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский пытался отбить атаки индийца общими фразами. «Для меня Евро-2012 – геополитический проект. У многих в Украине сохранился постсоветский менталитет, который не позволяет нам приблизиться к европейским стандартам жизни. Инфраструктура, которая появится к Евро-2012, поможет нам приблизиться к Европе. Если бы не Евро, мы бы так и не увидели этих изменений», - утверждал М.Лубкивский.

Но все это мы уже неоднократно слышали, так что особого воздействия на зал аргументы представителя УЕФА в Украине не произвели, что и подтвердили результаты голосования по завершении дебатов.

Но вот еще один прекрасный совет от М.Шанкара. Говоря о желании Украины улучшить свой имидж в мире и привлечь туристов с помощью Евро-2012, он высказал мнение, что такой подход унизителен для национальной гордости. «Страна - это не стадион, это не то, что вы хотите транслировать на весь мир, главное ваше достояние - культура и традиции. Сила Индии - в ее культуре. Приехав в Киев, я узнал, что в Украине есть круглосуточный канал, который транслирует индийские фильмы на русском языке, «Болливуд» (собирательное название индийских киностудий) - вот пример того, как следует улучшать свой имидж и популяризировать культуру страны», - сказал он.

Украина, к сожалению, а может быть и к счастью, не может похвастаться такой плодовитостью киностудий, как Индия с ее колоритными фильмами о душераздирающих историях любви. Так что нам этот вариант культурной экспансии явно не подходит. Но вот что должно задевать нас за живое, так это уверенность М.Шанкара в том, что спортивные мероприятия уровня Евро-2012 таким странам, как Индия или Украина ничего хорошего не несут и, в первую очередь, из-за всепроникающей коррупции, поразившей их. Сколько не размышляй о вопросах влияния Евро-2012 на международный имидж Украины, но нас уже давно держат за друзей по несчастью традиционно коррумпированные страны. Сможет ли Евро-2012 хоть немного приблизить нас к Европе, или еще больше подтолкнет к Азии – пожалуй, главный вопрос, который завис в воздухе после дебатов в театре им. Франка, где они проходили. Мы ничего не имеем против Азии, а тем более Африки, но все же географическое местоположение Украины хоть к чему-то да обязывает.

P.S. В тексте статьи сознательно опущены выступления из зала оппозиционных политиков, которые упрекали власть в чрезмерных тратах на подготовку к Евро-2012 и отмене тендеров на проведение соответствующих работ. Это мы и так знаем, как знаем и о том, что общая стоимость Евро-2012 для госбюджета Украины долгое время крутилась вокруг цифр 12-14 млрд. долл., значительная часть из которых была потрачена, а затем вдруг резко упала до 750 млн. долл.. Но вот что интересно, так это реакция зала на приведенные в ходе дебатов аргументы. Перед дебатами 66% участников (а было их всего около тысячи) проголосовали за то, что масштабные спортивные мероприятия укрепляют экономику страны, 20% высказались против, а 14% ответили, что не знают. Тогда как после дебатов количество сторонников Евро заметно сократилось - «за» были уже только 41%, «против» - 52%, а 7% так и не смогли определиться. Говорит ли это о том, что аргументы противников Чемпионата были намного сильнее, чем его сторонников. Пожалуй, нет, скорее, это свидетельствует о том, что пока украинцам не напоминают о коррупции власти, они все-таки с энтузиазмом относятся ко всяким увеселительным мероприятиям за государственный счет.

Петр Черных (УНИАН)