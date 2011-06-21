В Украине объем субсидий на оплату ЖКУ вырос на 54 млн. грн.

В январе-мае 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 82 млн. грн., что на 54,1 млн. грн. больше, чем в январе-мае 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 71,4 млн. грн., в сельской – 10,6 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-мае 2011 года были назначены 594,4 тыс. семей (90,9% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 480 тыс., в сельской – 114,4 тыс. По сравнению с январем-маем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 332,8 тыс., или в 2,3 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае т.г. увеличился по сравнению с маем 2010 года на 10,5% – до 70,8 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве, Полтавской и Киевской областях (184,3-126,7 грн.), наименьший – в Черновицкой, Херсонской и Николаевской областях (14,3-18,1 грн.).

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 73 млн. грн., что на 48,6 млн. грн. больше, чем в январе-апреле 2010 года.

В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.