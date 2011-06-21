Минрегионстрой намерен к августу завершить инвентаризацию недостроев

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с местными государственными администрациями должны до 1 августа т.г. завершить полную инвентаризацию объектов незавершенного строительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, такая задача перед министерством поставлена премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

В пресс-службе отметили, что министерство будет информировать о ходе проведения инвентаризации на официальном веб-сайте в рубрике «Незавершенное строительство».

Как сообщал УНИАН, ранее Минрегионстрой намеревался провести инвентаризацию недостроев в Украине до июня т.г.

По состоянию на 1 января т.г., в Украине количество незавершенных объектов строительства составило 18,3 тыс. объектов, из которых 6,5 тыс. (35,4%) находились в стадии строительства, а на 11,8 тыс. (64,6%) строительство временно прекращено или законсервировано.