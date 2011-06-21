Молодым семьям будут предоставлять жилье без права собственности?

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает предоставлять возводимое при участии государства жилье молодым семьям во временную аренду без возможности его приобретения в собственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, сейчас министерство разрабатывает законопроект об обеспечении молодежи жильем, в котором планируется предусмотреть ряд вариантов предоставления государственной поддержки молодежи в решении жилищного вопроса. Одним из вариантов предлагается предоставлять жилье во временную аренду без возможности приобретения его в собственность.

Планируется, что предварительный вариант законопроекта будет разработан через две недели, после чего он пройдет общественное обсуждение и до сентября текущего года будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

В пресс-службе также отметили, что сегодня глава правления фонда Леонид РИСУХИН и глава Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН подписали меморандум о сотрудничества, в рамках которого планируется вести совместную работу по реализации государственных жилищных программ для молодежи.