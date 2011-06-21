Молодым семьям будут предоставлять жилье без права собственности?
Инициатива Госфонда молодежного строительства
Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает предоставлять возводимое при участии государства жилье молодым семьям во временную аренду без возможности его приобретения в собственность.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.
Согласно сообщению, сейчас министерство разрабатывает законопроект об обеспечении молодежи жильем, в котором планируется предусмотреть ряд вариантов предоставления государственной поддержки молодежи в решении жилищного вопроса. Одним из вариантов предлагается предоставлять жилье во временную аренду без возможности приобретения его в собственность.
Планируется, что предварительный вариант законопроекта будет разработан через две недели, после чего он пройдет общественное обсуждение и до сентября текущего года будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.
В пресс-службе также отметили, что сегодня глава правления фонда Леонид РИСУХИН и глава Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН подписали меморандум о сотрудничества, в рамках которого планируется вести совместную работу по реализации государственных жилищных программ для молодежи.