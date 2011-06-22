В Тернополе ОСМД освободили от платы за землю

В Тернополе объединения совладельцев многоквартирных домов освободили от земельного налога.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, это предусмотрено положением о решении отдельных вопросов по урегулированию деятельности и поддержке ОСМД, утвержденным депутатами городского совета.

В нем указано, что отныне земля для ОСМД передается бесплатно в собственность или в пользование.

«Ранее освобождение от налога за землю осуществлялось ежегодно, теперь городской совет гарантирует, что ОСМД освободят от земельного налога. Таким образом, мы поощряем жильцов многоэтажек создавать ОСМД и самим контролировать качество предоставления услуг», – отметил городской председатель Сергей НАДАЛ.

Также в положении определили порядок передачи жилого комплекса или его части с баланса ЖЭКа на баланс ОСМД. Теперь после обретения статуса юридического лица ОСМД может принять на собственный баланс весь жилой комплекс. Для этого после общего собрания председатель правления должен в письменном виде обратиться к балансодержателю относительно передачи жилого комплекса на баланс ОСМД.

На основании обращения председателя правления и поданных материалов балансодержательч в двухмесячный срок обеспечивает создание соответствующей комиссии для определения технического состояния жилого комплекса и определения вида его ремонта (текущий или капитальный), а впоследствии – передачу жилого комплекса или его части на баланс ОСМД вместе с планом земельного участка, техническим паспортом дома и соответствующей технической документацией. Также на счет ОСМД передают средства специального фонда и авансовые платежи.

В положении также сказано, что управление жилищно-коммунального хозяйства при передаче дома на баланс ОСМД должно в месячный срок заказать проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта основных конструктивных элементов дома. Также через неделю после изготовления проектно-сметной документации председателя правления ОСМД должны проинформировать относительно стоимости и ориентировочных сроков проведения капитального ремонта на условиях софинансирования.