Бригинец: Киевская власть не хочет, чтобы киевляне знали, какие земли имеют статус "особо ценных"
Киевская власть подала апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который по иску общественной организации „Общественная позиция”, обязав КГГА внести в Государственный земельный кадастр данные о том, что все земельные участки в охранной зоне Софии Киевской являются „особо ценными землями”.
Об этом сообщил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, проинформировали УНИАН в его пресс-службе.
„Во-первых, депутаты, рассматривая вопрос о выделении земли на сессии, как и журналисты, которые следят за работой Киевсовета, должны знать, что определенные земли - это не просто кусок Киева, а земли историко-культурного значения со статусом „особо ценных”, - отметил А.БРИГИНЕЦ.
Во-вторых, обратил он внимание, что указание на этот статус значительно усложняет процесс выделения конкретного участка.
«Киевская власть пытается скрыть информацию и от депутатов, и от общества, а также пытается не усложнять процедуру выделения уникальных киевских земель, поэтому и пробует в апелляционном суде отменить решение админсуда, - объясняет А.БРИГИНЕЦ.
Депутат выразил благодарность общественной организации, которая отстояла в суде его право, и как киевлянина, и как депутата, знать настоящий статус определенных земельных участков, который скрывается властью, и выразил возмущение действиями должностных лиц, которые продолжают бороться за возможность и дальше скрывать информацию о статусе „особо ценных земель” относительно участков в охранной зоне Софии Киевской.
„Завтра на сессии Киевсовета я обращусь к председателю КГГА Александру ПОПОВУ и секретарю Киевсовета Галине ГЕРЕГЕ с требованием отозвать апелляции на решение Окружного административного суда Киева и обязать Главное управление земельных ресурсов КГГА соблюдать закон," – заявил А.БРИГИНЕЦ.