Азаров поручил регионам к августу разработать программы реконструкции и строительства объектов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил регионам к августу текущего года разработать детальные программы реконструкции и строительства объектов до 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров Украины.

«Мы переходим к среднесрочному бюджетному планированию, следовательно, уже во время подготовки бюджета в следующем году регионы должны нам подать «сквозные» программы, где детально, по годам, до 2015 года, должно быть определено: какие объекты построить, какие модернизировать, какой эффект для жителей городов и сел будет через год, два, три. Поручаю на август готовить расширенное заседание правительства, на котором мы такие региональные планы рассмотрим», - сказал глава правительства.

По его словам, необходимо также наработать инвестиционную карту регионов Украины. «Каждый наш шаг в модернизации инфраструктуры положительно меняет картину конкретной территории, открывает путь частной инициативе. Потому мы имеем возможность систематизировать эти процессы, информировать инвесторов о новых возможностях, как говорят, «замахиваться» на все более масштабные проекты - при поддержке, в том числе финансовой, государства», - добавил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр напомнил, что 14 июня текущего года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

«Я требую, чтобы этот ресурс до конца года был использован, безусловно, четко и эффективно. Требую от министерств и ведомств, от глав региональных администраций, чтобы каждую копейку потратили с умом на те объекты, которые сразу дадут наглядный результат», - добавил Н.АЗАРОВ.