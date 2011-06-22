Яворивский предлагает увеличить штрафы за самовольную установку МАФов в 20 раз

Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (БЮТ) предлагает увеличить штрафы за самовольную установку малых архитектурных форм (МАФ) в 20 раз – с 50-100 до 1-2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом говорится в законопроекте №8707 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за самовольное размещение малых архитектурных форм)», внесенном в парламент 20 июня т.г.

Документом, размещенным на сайте Верховной Рады, предлагается дополнить Кодекс об административных нарушениях ст. 152-1, в которой предусмотреть, что самовольное размещение МАФов влечет за собой наложение штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн.) с конфискацией МАФов, предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

При этом за самовольное размещение МАФов, проведенное повторно на протяжении года, предусматривается установить наложение штрафа от 2 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34-68 тыс. грн.) с конфискацией МАФов, предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

За систематическое совершение подобных действий предлагается налагать штраф в размере от 4 до 8 тыс. необлагаемых минимумов доходом граждан (68-136 тыс. грн.) с конфискацией МАФов, предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Согласно документу, право составлять протоколы об административных правонарушениях относительно самовольного размещения МАФов имеют районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи).

Законопроектом также предлагается дополнить перечень малых архитектурных форм, внеся в него киоски, ларьки, ятки, палатки, лотки, летние площадки, павильоны остановок общественного транспорта со встроенными помещениями торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения.