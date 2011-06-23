На реконструкцию и строительство систем централизованного водоотвода потратят 400 млн. грн.

В Украине на реконструкцию и строительство систем централизованного водоотвода из государственного бюджета потратят 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, Кабинет министров утвердил порядок использования в 2011 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для реконструкции и строительства систем централизованного водоотвода.

Порядок определяет механизм использования в 2011 году средств, предусмотренных Минрегионстрою Украины в соответствии с законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» на реконструкцию и строительство систем централизованного водоотвода.

Реализация постановления предусматривает направление на данные мероприятия 400 млн. грн.

На сегодня Минрегионстрой завершает формирование и утверждение перечня объектов централизованного водоотвода, на реконструкцию и строительство которых в этом году будут выделены бюджетные средства.