Утверждены критерии для организаций, осуществляющих экспертизу проектов строительства

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства своим приказом №53 от 23 мая 2011 года утвердило критерии, которым должны отвечать экспертные организации, осуществляющие экспертизу проектов строительства.

Согласно документу, опубликованному в газете «Урядовый курьер» (№113 от 23 июня т.г.), среди критериев, которым должны отвечать организации, осуществляющие экспертизу проектов строительства, - наличие статуса юридического лица, укомплектованность экспертной организации для проведение экспертизы проектов строительства объектов, принадлежащих к IV и V категориям сложности, экспертами по вопросам надежности, долговечности домов и сооружений, их эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, экспертами по вопросам сметной части проектной документации.

При этом организации должны иметь организационно-методическую документацию, необходимую для проведения экспертизы проектов строительства, собственное или арендованное помещение режимно-секретного подразделения.

Перечень экспертных организаций, отвечающий этим критериям, формируется и обнародуется Минрегионстроем на его официальном сайте.